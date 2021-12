Kuidas pühade ajal kodu kaunistada? Viis kuumimat trendi, millest inspiratsiooni ammutada

Kogu maailm on liikumas loodustsäästvama mõtteviisi suunas ning seetõttu on ka 2021. aasta jõulutrendide keskseteks märksõnadeks taaskasutus ja looduslähedus.

Igal aastal toovad jõulutrendid uued värvid — kord on moes kuldne, kord sinine, kord punane. Sel aastal ei ole mõtet selliste peensustega pead vaevata, sest moes on hoopis vanad ja nostalgilised jõuluehted. Mõeldes nendele tuhandetele merekonteineritäitele jõulukaunistustele, mida igal aastal maailma eri otstesse transporditakse, on see igati tervitatav idee. Milleks raisata ressursse asjade peale, mida saab tegelikult aastaid järjest kasutada? Niisiis lase käiku olemasolevad varud, avasta emade- ja vanaemade aardelaekaid ning otsi nostalgilisi pärleid oksjoniportaalidest, Facebooki ostu-müügi gruppides ja kirbukatel. Miks mitte anda vanale asjale uus elu?