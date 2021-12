Kuidas kavandatava köögi plaan ise üles joonistada? Kuus head soovitust, mida uue köögi planeerimisel teada tasuks

5. Oluline on paika panna külmiku kõrgus. Selle jaoks mõõda ära ruumi kõrgus ja kirjuta joonise keskele tühjale pinnale saadud tulemus. Näiteks kui eraldiseisva külmiku kõrgus on rohkem kui 180 cm, ei ole selle kohale alati otstarbekas seinakappi planeerida. Seinakapi sügavus külmiku kohal on soovitav teha külmikuga samasuguse sügavusega. Enamasti jääb eraldiseisva külmiku sügavus 60-70 cm vahele ja laius 55-60 cm juurde.

2. Märgi ära kõik katkestused seina pinnas (aknad, uksed, süvendid jne). Mõõte võttes alusta nurgast suunaga liistu või aknalaua väljaulatuva küljeni. Kui akna all on aknalaud, siis akna mõõdud tuleb võtta aknalaua väljaulatuvate külgede järgi. Ukse mõõtmistulemust kirjutades lisa joonisele ka ukse liikumise suund, kas uks avaneb sisse- või väljapoole. Ära unusta märkida joonisele seadmeid, mille asukoht ei muutu, ventilatsiooniavad ja torupüstak ning muud väljaulatuvad osad.

1. Alustada tuleb vasakult ruumi esimese seinaga ja liikuda paremale, et hakata koondama tulevase köögi kõikide seinte mõõtmeid. Võimalikult täpse planeeringu saamiseks on parim mõõte märkida millimeetripaberile.

Materjalide valikul lähtu kindlasti ka köögi soovitud eesmärgist — kas köögimööbli esipaneelid peaksid olema vastupidavamast materjalist ehk taluma paremini laste võimalikku mürgeldamist köögis (lastesõbralik köök) või soovid panna rohkem rõhku esinduslikule välimusele (stuudioköök).

Kindlasti on vajalik läbi mõelda ja eskiisi juurde kirja panna, milliseid seadmeid soovid oma tulevasse kööki: külmik, pliit, õhupuhastaja, nõudepesumasin jne.

Ka tuleb otsustada, kas soovid integreeritavat või eraldiseisvat köögitehnikat. Arvestada tuleks ruumi mõõtmetega. Kui ruumi on vähe, siis tuleks kaaluda, kas nõudepesumasin on ikka vajalik jne. Väiksema ruumi korral planeeri pigem kitsamad seadmed, et tööpinda jääks rohkem.



Heaks abimeheks on lihtne ruudustik

Võta appi ruudustik, kuhu oma köögimööblit kavandama hakkad. Iga ruudustiku ruut on mõõtkavas 15 cm ehk 150 mm (1 ruut vastab 15 cm-le). Joonista üles nii eestvaade kui ka pealtvaade. Pealtvaade on vajalik selleks, et saaksid märkida kappide sügavuse. Moodulite levinum standardlaius on 60 cm ehk 600 mm.

6 olulist soovitust kavandamisel

1. Väiksemat kasvu inimestele sobib tööpinna kõrgus 85 cm, pikematele kõrgus 90-100 cm.

2. Tööpinna ja ülemiste kappide vaheline levinum kõrguse standard on 50-60 cm.

3. Väiksemasse ruumi planeeri ahi laiusega 45 cm ja pliidiplaat 30 cm või 45 cm (kahe

või kolme keedualaga).

4. Valamut planeerides arvesta, et see mahuks 45-60 cm laiusele aluskapile. Kui ruumi on rohkem, võid kaaluda ka suurema valamu valikut.

5. Väiksemasse ruumi planeeri nõudepesumasin laiusega 45 cm. Kui vaba ruumi on rohkem, vali 60 cm või suurema laiusega seade. Kui köögiruum on väga väike, ära planeeri üldse nõudepesumasinat.

6. Õhupuhastaja võimsuse osas ei oleks mõistlik järeleandmisi teha, sest sellest sõltub ka köögiruumi õhu kvaliteet pärast söögitegemist.

Allikas: Mööblimasin OÜ