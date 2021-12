Kuidas vältida torude külmumist?

Kasutuses olevates hoonetes tuleb otsast lõpuni üle vaadata kogu veevärk ja veenduda hoolega, et külm ei pääseks torudele ligi. Torude ja akende soojustamiseks saab kasutada käepäraseid vahendeid, kaitstes neid omakorda niiskuse eest. Niiskus vähendab soojapidavust. Vundamendi läbiviik toru sisenemise kohana hoonesse on kõige nõrgem koht külmumiseks.

Temperatuur veemõõdusõlmes ei tohi langeda alla +2 kraadi. Kui veearvesti asub kaevus, tuleb soojustada kaevukaas. Selleks sobib näiteks 100 mm penoplast, millest tuleb lõigata kaevukaane suurune kate ja asetada see kaane alla. Lahenduseks on ka küttekeha paigaldamine veemõõdusõlme.

Kui siiski veetoru külmus, ei tohi jäätunud veetoru hakata ise lahtise leegiga sulatama. Abi saamiseks tuleb pöörduda kas oma vee-ettevõtte või torutööde teenust pakkuva ettevõtte poole, kellel on olemas sulatamiseks mõeldud riistvara. Näiteks plasttorude lahti sulatamiseks on olemas spetsiaalsed aurutid ning metalltorude jaoks elektrilised seadmed.

Kui veevärgi rajamine on hästi planeeritud ja teostatud, on muret vähem. Torustik tuleb rajada allapoole maapinna külmumise piiri, mis sõltub ka pinnasest ja on reeglina 1,5-1,9 m maapinnast allpool. Tasub kaaluda ka küttekaablite või torukooriku kasutamist. Metalltorudele tuleks eelistada plasttoru, mis on külmakindlam. Kõike seda planeerides ja teostades konsulteeri spetsialistidega.