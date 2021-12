Milline soojuspump koju valida?

Parameeter mis esmapilgul tundub vähetähtis, kuid saab oluliseks kohe peale seda kui pump paigaldatud, on müratase. Müratase on see mis tegelikult häirib ja on oluline seda jälgida siis, kui valitakse õhksoojuspumpa eluruumide kütmiseks. Kui seadet kasutada garaaži või töökoja kütmiseks, siis ei ole seadme müratase nii oluline ning selle võib esmatähtsate tegurite seast tahaplaanile lükata. Seadme häälekuse võrdluseks teiste analoogsetega kasutatakse õhksoojuspumpade hindamisel keerulist ekvivalentse mürataseme dB(A) hindamist. Pumpade võrdlemisel tasub seega vaadata, milline õhksoojuspumba müratase — tehnilistes andmetes on enamasti ära toodud nii siseosa kui välisosa müratase.

Kuidas võrrelda heli? Müra häälekuse võrdlemiseks on hea meeles pidada, et puulehtede kahin on 10dB, kella tiksumine ühe meetri kauguselt 30dB ning linnulaul 40dB. Kui õhksoojuspumba siseosa müratase on 55-65dB, siis võib seadet üldjuhul pidada vaikseks.

Valiku tegemise aluseks tuleb silmas pidada nii nominaal- kui ka maksimaalvõimsust. Valiku tegemisel tasub neid silmas pidada, sest üldjuhul mida väiksem on võimsus, seda odavam on seade. Õhksoojuspumba puhul on oluline, et seade oleks valitud õige võimsusega. Juhul kui seade on võimsam on ta üledimensioneeritud, mis tähendab Teile suuremat püsikulu ja suuremat esialgset investeeringut. Juhul kui seade pole piisava võimsusega, on ta aladimensioneeritud ja töötab enamasti maksamaalvõimsusel, mis tähendab üldjuhul suuremat püsikulu ning seadmele lühemat kasutusiga. Mõõdukas üledimensioneerimine on lubatud. Aladimensioneerimise puhulon aga alati võimalus võimsust juurde lisada. Aladimensioneerimist kasutatakse ka juhul kui pole võimalik täpselt määrata hoone soojavajadust ja on vaja paigaldada mitu pumpa, siis hakatakse seadmeid lisama saavutamaks soovitud tulemus. Arvestada tuleks ka sellega, et maja/hoone soojustuse seisukord on oluline pumba valikul. Halva soojustuse korral tuleb valida suurema nominaalvõimsusega pump ja väga hea soojustuse korral on võimalik sama pumbaga kütta suuremat pinda.