1. Osta kõige tervislikuma välimusega taim

Vali eluterve taim, millel on sügavroheline lehestik. On oluline, et taime kandelehed oleksid tugevad. Pööra tähelepanu ka õietolmule — mida vähem seda on, seda parem.

2. Aseta taim valgusküllasesse kohta

Parim koht on lõunapoolse akna juures. Otsene päevavalgus aitab taimel ilusana püsida. Kui sellist akent pole, siis vali kõige eredama valgusega koht.

3. Kuid lase ka taimel piisavalt pimeduses olla

Et taim õitseks võimalikult kaua, on neil vaja vähemalt 12 tundi pimeduses olla. Kui jõulutäht on paigutatud ruumi, kus terve õhtu tuli põleb, siis liiguta see lihtsalt õhtul pimedamasse kohta. Hommikul tõsta taim taas valguse kätte.