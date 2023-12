10 põhilist viga, mida jõuludeks kodu kaunistades tegema kiputakse

1. Rüütad kodu ainult punasesse ja rohelisse

Lihtsalt sellepärast, et traditsioonilised jõuluvärvid on punane ja roheline, ei tähenda, et see ilmtingimata kõikjale sobiks. Sisekujundajad soovitavad valida jõuluehted oma kodu sisustust silmas pidades. Jõulumeeleolu saab edukalt luua ka vähemlevinud toonidega — valge, pronksi, tumesinise, violetse või mõne teisega.

2. Valesse kohta paigutatud jõulukuusk



Kui näed jõulukuuse ehtimisega palju vaeva, ei ole mõtet seda nurgatagusesse peita. Kuusk on pühaderüüs elamise kõige olulisem detail ja võiks ideaalis olla ka tähelepanu keskpunktis. Ära karda vajadusel mööbli asukohta ajutiselt muuta. Peale jõule on ju nii kui nii kõik endine. Ideaalne koht jõulupuule on toanurk, mis torkab ruumi sisenedes esimesena silma. Jälgi ka, et kuusk ei satuks kuuma kamina, radiaatori või puhuri lähedusse.

3. Väldi isikupäratuid kaunistusi

Kui soovid oma kodu erilisemalt kaunistada ja paista silma originaalsusega, ära kasuta juba haigutamaajavaid jõuluvanakujukesi ja karda. Hea mõte on kaunistada jõulukuuske näiteks naturaalsete ja isetehtud aksessuaaridega. Samuti näevad väga lahedad välja puidust ehted.

4. Ära jäta jõulutulesid ööseks põlema



Kui jätad õuevalgustid ööseks põlema, kulub meeletult elektrit. Lisaks ei ole öösel kedagi üleval, et nende ilu nautida. Sama ka interjööris. Jõuluehted võivad üle kuumeneda ning kombinatsioonis kuiva kuusega äärmiselt tuleohtlikuks muutuda. Hoia meeles tuled igal õhtul välja lülitada. Eriti ettevaatlik ole sealjuures vanade jõulutulede kasutamisel.

5. Ära pinguta kaunistustega üle



Kõikvõimalike jõulukaunistuste kasutamine ühekorraga ei pruugi alati just kõige maitsekamalt välja kukkuda. Aastate jooksul võib kappidesse küll koguneda väga erinevaid ja oma looga ehteid, kuid kindlasti ei peaks neid kõiki korraga eksponeerima. Tulemus võib mõjuda ülepakutult. Seetõttu kasuta igas ruumis mõõdukalt pühadekaunistusi. Nii paistavad need kenasti silma ja näevad ilusad välja.