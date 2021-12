Turvatarvikuteta katus – sama ohtlik kui piduriteta jalgratas

Turvalisusele pööratakse tänapäeval järjest rohkem tähelepanu. Katuse turvatarvikute kasutamise vajadus on kõige paremini reguleeritud Skandinaavia seadusandluses. Kui katusele ei ole paigaldatud seadusega nõutud turvatarvikuid, ei väljastata ehitisele kasutusluba. Alates 7.04.2017 on ka Eesti koduomanikul seadusest tulenev kohustus tagada statsionaarsete ühendusteede ja/või redeliga juurdepääs korstnale. Tihti vaadatakse sellele kohustusele läbi sõrmede ja lükatakse turvatarvikute paigaldus tulevikku.

Enamlevinud probleem on teadmatus innovaatiliste ehitustoodete olemasolust. Uut jalgratast valides peame iseenesestmõistetavaks, et jalgratas on turvaline, pidurid töötavad ja juhtraud on korralikult seadistatud. Katust renoveerides või maja ostes mõtleme harva katuselt langevale lumele, päikesepaneelidele ja sellele, kas korstnapühkijal on mugav ja ohutu katusele ronida. Anname siinkohal ülevaate tähtsaimatest katuse turvatarvikutest ja nende toodete kasutuseesmärkidest.