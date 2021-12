Pealinna kinnisvara on liiga kallis? Vaata, milliseid kauneid ja perspektiivikaid kodusid võib leida Harjumaalt

Sambu küla asub Tallinnast ca 30 kilomeetri kaugusel ning vahemaa läbimiseks sõiduautoga kulub ca 25 minutit. Maamajast kahe kilomeetri kaugusel asub Raasiku, kus on olemas poed, rongijaam, lasteaed ja kool — ühesõnaga kõik eluks vajalik. Maamajas on ruutmeetreid 112,6, lisaks on võimalik ehitada välja teine korrus ( 50 m2) ja maakividest küün (165, 6m2). Maja on seest ilusasti liivapritsiga puhtaks tehtud ja juba osaliselt renoveeritud. Väljast vajab maja veel korralikult kõpitsemist, kuid kui pisut tööd ja vaeva näha, saab pilkupüüdva klaasverandaga majast kindlasti aasta kodu tiitli vääriline pärl!

Loksa lähedalt Joaveski külast leiab kauni maakodu, mille krundile mahuvad lisaks elumajale (163 m2) veel saun, suvemaja, puukuur ja kasvuhoone. Maja on osaliselt renoveeritud, osaliselt ootab veel uue omaniku maitse ja äranägemise järgi remontimist. Majal on vahetatud aknad ja vooderdatud välisseinad, tubades on seinad seestpoolt puhastatud kuni palgini. Lisaks kuuele toale on majas veel töötuba/kabinet, avar köök, duširuum ja mitmed panipaigad. Maakodus on hea ka külalisi võõrustada, sest suurepärases korras saunamaja ja suvemaja juurde kuuluvad mugavad magamiskohad.