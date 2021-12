Konkursi „Kodu kauniks 2021“ võitjad on selgunud. Aasta kodu asub Harjumaal, aasta aed Tallinnas

Ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Aita Kivi sõnul on finaali valitud kui ka sinna mitte mahtunud kodude puhul tunda, et kodu loomisele läheneti loominguliselt, kohati mänguliseltki ja väga julgelt! "Just julgust on märgata nii asjade uueks otstarbeks ümber tuunimise kui ka ehitajalt efektsete lahenduste tellimise juures.“

PARIMA VALGUSLAHENDUSE PREEMIA, 1000 eurot 4ROOMilt

Anneli Sitsi ja Vahur Rajaveri kodu muinsuskaitselises majas meenutab luksuslikku mõisaelamist, kus kahepoolsed uksed avanevad ühest ruumist järgmisse. Perekond on kodu kujundades mõistnud eri valguslahenduste tähtsust, kasutades erinevaid valgusnivoosid. Hubasust loob, kui toas on valgusallikas laes, lisaks seina- ja põrandavalgusti, mõni lamp kapil või aknalaual… Parim vormiline tasakaal interjööri sisustuse ja valgustite vahel!









PARIM VANNITUBA,1000 eurot Villeroy & Boch Gustavsberg Eesti filiaalilt

Joanna Veeremaad võlus koduotsinguil koht ja võimalus ehitada elamine läbi kahe korruse. Perenaise isiksust peegeldava kodu väikse aknaga vannituba on võluv oma julge värvilahenduse ja meeleolu loovate toataimede tõttu. Vannitoasisustus sobitub stiililt hästi kokku vana puitmaja hõnguga.

RAHVUSLIKU KODU PREEMIA, 700 eurot Eesti Omanike Keskliidult

Kristjan Bachman ja Mari-Liis Puust-Bachman on renoveerinud koduks Tartu miljööväärtusliku maja pööningu. Enamik töid on tehtud ise ja oma kätega. Eksponeeritud on vana kiviseina ja puitdetaile, millest osa on taaskasutuses. Ka mööbliesemete loomiseks on kasutatud soodsaid ning huvitavaid materjale, näiteks euroaluseid ja kaablirulli. On ka ise vana mööblit restaureeritud ja valgusteid meisterdatud.

ELUJÕULINE AED, 1000 eurot Kekkilält

Leili ja Vladimir Soidla aed asub Saaremaal, Kuressaare külje all Nasva külas. Aed on tohutult suur ning jalustrabavalt uhke, mitmekesine ja kena kujundusega. Püsilillede ning leht- ja okaspuude liike ja sorte on lugematu hulk. Võiks lausa öelda, et tegu on botaanikaaia või dendropargiga!

HÄSTI HOOLDATUD AED, 1500 eurot Husqvarnalt

Saima Allmere aed asub Türil. Saima on oma aias loonud midagi enneolematut: kümned ja kümned põnevalt vormi pügatud okaspuud tekitavad mulje, justkui oleksid sattunud mõnda baroksesse lossiaeda! Perenaise fantaasia on olnud imetlusväärne, sest põnevalt vormitud okaspuid on tohutult.