Mis võib olla valesti, kui aknaklaasile tekib kondensaat?

Sisemise klaasi sisepinnale kondenseerunud niiskus on märk äärmuslikest tingimustest ehk ruumide õhu ülemäärasest niiskusest, mille põhjuseks on üldjuhul puudulik või olematu ventilatsioon. Kui ruumi õhus sisalduv niiskus ei pääse tuulutades ruumist välja, koguneb ja kondenseerub ta külmadele pindadele. Kuna aknad on paratamatult üldjuhul kõige külmem osa seinast, tekibki kondensaat just klaasi pinnal. Tekib ka mujal külmadel pindadel, aga klaasil on kondensaat nähtav kohe tekkimise hetkel, kuid muudel pindadel ei märka me seda enne, kui avastame hallitavad laigud. Näiteks ruumi temperatuuril 21ºC ja õhuniiskusel 55% on kastepunkti temperatuur 10ºC. Seega tekib kondensaat kõigile pindadele, mille temperatuur on alla 10º C. Järelikult vältimaks kondensaadi teket on vaja eelkõige vabaneda ülemäärasest õhuniiskusest ruumides ja teiseks tuleb hoida klaasi sisepinna temperatuur võimalikult kõrge.