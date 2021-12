FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Rõõmsalt värviline magamistuba nõukogudeaegses eramus

Värvide valikul on lähtutud sisetundest. Ruumist leiab nii roosat kui punast. Hiljem olen Tiina lugenud, et feng shui järgi olevat roosa rahustava toimega ning sobiv värv magamistuppa.

Mööbel ja aksessuaarid on esindatud tsaariajast kuni 1980ndateni. Antiik on jõudnud koju tasapisi ja emotsionaalsete ostudena. Peres hinnatakse ajatut ja jätkusuutlikku eluviisi ning tõenäoliselt osadel esemetel on juba käimas mitmes ring. Seinad on saanud kunsti täis ja seda ka selleks, et varjata ehitusaegseid defekte. Kunst laeb positiivselt õhtul enne uinumist ning silmi avades on seda jälle rõõm näha.