FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Mälestuste ja taaskasutusega täidetud magamistuba

Toa renoveerimise käigus jäid alles lubikrohvitud seinad, massiivsete taladega lagi ja tammeparkett, mis sai uue õlivahatatud viimistluse. Kogu sisustus on pärit taaskasutusest. Mööbel sai üle värvitud naturaalse mineraalvärviga. Peaaegu igal detailil on ruumis oma tähendus – katted ja vaibad on toodud reisidelt Indiast ja Bhutanist, kust on pärit ka budistlik seinamaal.

Toa kõige olulisemaks väärtuseks on harmoonia. Iga ese on täpselt seal, kus ta olema peab, eriti oluline on see just voodi puhul. Varem oli suure kapi ja voodi asukoht vastupidine ning seetõttu on ka kapitagune sein tapeediga. Varasemalt oli voodis magades uni kehv ja pidevalt tunne, et miski on toas valesti. Kui koju kutsuti üks n-ö vitsamees või geobioloog, selgus tõde, et endises voodipeatsis on negatiivse energia punkt ja kõige paremini aitaks voodi vastasseina tõstmine. Ja kummaline küll – kohe, kui voodi sai ümber tõstetud ja seingi soojade mustritega tapetseeritud, läks kogu toa energia paika ja nüüd on see magamiseks suurepärane paik.