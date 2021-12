FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Endisesse suvetuppa sisse seatud magamiskamber

Pererahva lemmikud on mahukad kummutid, mille sahtlid oleksid tuttaval tee lõkkesse leidnud. Nagu seinal olev vana kell näitab uut aega, nii on saanud mõnedki vanad asjad uue elu. Vana riidekirst ja lonkav tool olid juba varasemast korda tehtud. Ammune veranda uks, mis värvist puhastatud, teenib nüüd rõõmuga uues kohas. Perenaise loometuhina käigus sai värvitud vana lambijalg ja punutud uus makrameest kuppel. Korstnajalg sai krohvitud kuue ning sarapuuokstest meisterdati valge redel, mis täidab riiete hoidmise ülesannet ja on niisama ilus. Põrandal olevad vaibadki on loometuhinast alguse saanud.

Värvidest eelistati toas tagasihoidlikku halli, valget ja puidutoone, et siis neile vastavalt aastaajale ja tujule teisi värve pleedide, voodiriiete või patjade kujul juurde lisada. Pilt magamistoa seinal on kuldsete kätega abikaasa ristpistes tikkinud. See on ajast, kui aeg oli aeglasem, polnud ei autot ega internetti — see oli esimene asi siin toas, mille ümber kujunes kõik ülejäänu. Magamiskambrist sai just pererahva stiili pesa, kus on lihtsalt hea olla ja mis peamine, kus on väga hea uni!