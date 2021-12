FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Boheemlaslikult šikk magamistuba

Konkursile laekus üks hubane ja maalähedane magamistuba. Kuna magamistoal on maani päiksepoolsed aknad, kuid samas tume tammepuidust põrand, on toa sisustamisel jälgitud, et tuba oleks üldmuljena hele ja hubane nii hommiku- kui lõunapäikeses. Suvel lisavad interjöörile värvi läbi akende paistvad lilled. Pimedal ajal lisavad valgust valguspallid ning latern, samuti aknatagune valguskett. Silma paistab ka sisustajate armastus maaläheduse ja puidu vastu. Skandinaavia mõjutused tulid tuppa juhuslikult, kuid ühendavad kenasti vana uuema ajastuga. Suurimaks lemmikuks ning peamiseks pilgupüüdjaks on toas voodi kohale riputatud unenäopüüdjad, mis toovad tuppa romantikahõngu.