PÕHJALIK SPIKKER | Disainer Hiie Härm köögitrendidest aastal 2022 — millised materjalid, värvid ja tehnika on päevakorral ning mis on ajast ja arust?

Roheline on praeguse aja kõige kuumem värv — seda kohtab nii köögikappide, seinte, tapeetide, kardinate kui ka kööginõude juures. Roheline on looduse värv ja loodus mõjub alati rahustavalt. Praegusel keerulisel ajal otsivad inimesed just kõige rohkem rahu ning miks mitte seda tunnet köögi interjööriga luua?

Avatud riiuleid kasutatakse kas igapäevaste kööginõude hoidmiseks, et neid siis kiiresti kätte saada ja kasutada, aga ka iluasjade eksponeerimiseks. Riiulid on uuel aastal kindlasti peitkanduritega.

Tsoonide eraldamise soov tekkis inimestel juba eelmisel aastal. Põhiliseks argumendiks on soov eraldada köögitegemised ja -toimetused vaba aja veetmisest oma perega. Aina olulisemaks saab teadmine, et söögitegemise lõhnad ja -lärm ei segaks elutoas kulgevat vestlust või telekavaatamist. Inimesed soovivad ellu rohkem mugavust ja privaatsust.

Veeniline hall või beež marmori imitatsiooniga kvartsist või keraamikast tööpind on meil olnud tõusuteel juba aastaid. Nüüd lisandub sinna tugevama mustriga, esiletõusvam dekoor. Nii tööpinnana, kui taustana. Uueks trendiks on varasemast veelgi õhem tööpind. Kui kvartskivi on 20 mm paks, siis keraamikast saab teha lausa 12 mm paksust tööpinda.

Keskkonnasõbralikud ja jätkusuutlikud materjalid on olnud juba aastaid tõusvas trendis. Inimesed on keskkonnateadlikumad ning uut köögimööblit valides on teadlikuks sooviks loodussõbralik materjal. Ka mitmed köögifirmad toodavad mööblit taaskasutatud materjalidest. Välismaal on levinud praktika, et köögimööblitootjad ostavad kokku vanu kööke, korrastavad neid ja müüvad uuesti soodsama hinnaga maha pakkudes säästlikku alternatiivi nii loodusele kui ka rahakotile. Naturaalne töötlemata puit on samuti sel aastal suureks trendiks ning seda on lihtne kõikide värvitoonidega kokku sobitada.

See värv on tegelikult mitmekülgsem, kui esialgu tundub. Roosat kasutatakse nii värvilaikudena seintel kui ka põhivärvina kõikjal köögis.

Veel parem on miksida rohelist koos puiduga. Naturaalne puidutoon on teine enim kasutatav toon köögimööbli juures. Öeldakse, et rohelise ja puidu kombineerimine on järgmisel aastal trend number 1. Puidutoonidest sobivad rohelisega hästi nii heledamad kui ka tumedamad varjundid.

Varsti on suure ekraaniga külmkapid juba tavapärased, kuna tehnoloogia areneb uskumatult kiiresti. Miks on suur ekraan hea? Seal saab kuvada kogu perele olulist infot ja kalendrit, kuhu märkida trenniajad või koosolekud. Ekraanil võib digitaalselt hoida ja salvestada meeleolukaid pilte oma perest, lemmikutest või laste joonistustest. Ekraanilt saab vaadata ja avastada ka uusi retsepte või öelda külmkapile, et ta telliks neid toiduaineid koju, mida selle retsepti valmistamiseks vaja on. Ja kõiki neid asju ühes digitaalses kohas hoides saab köök tegelikult palju puhtamaks väikestest paberitest ja olulistest meelespidamist nõudvatest kalendritest.

Mitmekihiline valgustus tähendab ka seda, et kui saare kohal on ühes stiilis ripplambid, siis kõrvalasuva söögilaua kohal võib kasutada teises stiilis valgusteid. Võib kasutada ka näiteks mitut kõrvutiasetsevat lühtrit.

Valgustusele pööratakse üha suuremat rõhku ning olulisel kohal on nii tööpinna valgustus, üldvalgustus kui ka meeleoluvalgustus. Köögisaare kohal rippuvate lampidena võiks kasutada pilkupüüdvaid disainerlampe. Moes on pikad ja saledad vertikaalsed vormid, mis sobituvad hästi moodsatesse köökidesse. Maalähedastes köökides on teretulnud eelmiselgi aastal laineid löönud punutud valgustid.

Tapeeti ei kasutata köögis enam ainuüksi aktsendina, vaid teretulnud on see kõikides seintes. Tapeedimustritest on soositud rohelised loodus- ja džunglimotiivid — suured lehed ja lilled, eksootilised taimed, papagoid ja kõik muu, mis troopika ja loodusega seostub.

- Nutikad ahjud

Järjest rohkem firmasid toob turule äppide ja häälkäsklustega toimivaid ahjusid, mis on ühendatud Home Connect, Amazon Alexaga jt. elu lihtsustavate süsteemidega.

Uusim leiutis on ahju sisse ehitatud kaamera, mida saad oma telefonist jälgida reaalajas. Näiteks vestled külalistega elutoas, kuid hoiad ahjus küpseval koogil silma peal, et see liiga pruuniks ei läheks.

Või siis valid külmkapi küljes olevalt ekraanilt retsepti, lased külmkapil toiduained koju tuua, paned asjad ahjuplaadile ning ütled külmkapi kaudu ahjule, et nüüd valmista palun selle retsepti järgi liha või kala.

Kolmas näide — laps tuleb koolist koju, võtab sügavkülmast friikad, paneb ahjuplaadile, skaneerib telefoniga friikartulite paki pealt QR koodi ning telefon saadab selle ahjule ja ahi valib ise küpsetamiseks õige temperatuuri ning aja. Laps ei pea midagi kusagilt valima ega teadma.

Tegelikult on kogu nutitehnoloogia juba mõned aastad olemas olnud, kuid seda on pidevalt edasi arendatud. Näiteks Whirlpooli video aastast 2018, näitab, kuidas võid oma külmkapi sisust pildi teha ja tahvelarvuti leiab sobivad retseptid, mida nendest toiduainetest valmistada saab, annab samm-sammulised õpetused ning ühtlasi lülitab sisse ahju õigel temperatuuril. Kui toit on valmis, siis annab ahi märku äpi kaudu ning juhul, kui sa ei tule toitu välja võtma, lülitab ahi ennast välja, et sööki mitte ära kõrvetada.

- Interaktiivsed pliidid

Pliitide puhul on arendamisel pind, mis on üleni interaktiivne. Ehk seal on pliit, mille puhul sa ise valid, kuhu paned poti. Seejärel avad kõrval retseptiraamatu, et vaadata, kuidas sööki valmistada. Samal ajal saad lisaks veel surfata sotsiaalmeedias. Tehnoloogia on veel arendamise faasis.

- “Sahtel-tüüpi” nõudepesumasinad

Oleme ju köögikappide puhul juba ammu aru saanud, et palju kergem on asju kätte saada sahtlitest kui sügavatest kappidest. Nüüd on see mõtteviis ja arendus jõudnud köögitehnika maailma.