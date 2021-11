FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Väike magamistuba, mis mahutab palju

Foto: Minu stiilne magamistuba 2021 / Karmen

Käimas on suur fotovõistlus “Minu stiilne magamistuba”. Lugejad said kuni 28. novembrini saata pilte oma lahedatest, erilistest ja kaunitest magamistubadest. Täna avaldame veel lugusid konkursile laekunud magamistubadest. 1. detsembrist läheb käima suur rahvahääletus ning võitja selgub 10. detsembril 2021. Auhinnaks on mugav ja elegantne Eestis toodetud voodi Rave Mööblilt.