FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Mereteemaline magamistuba, kus valitsevad rannapuhkuse meeleolud

Konkursile saatis pildid Ally, kelle magamistoas lõppes hiljuti remont. Ally meenutab, et kui kuus aastat tagasi maja osteti, olid hallid toonid interjööris suureks moehitiks ning sel hetkel mindi trendidega kaasa. Kõik toad said halli värviga viimistletud ja magamistoaski olid hallid nii seinad kui ka põrandad. Ühel hetkel tekkis tunne, et hall on üks äärmiselt masendav värv ning viimased viis aastat on Ally oma valikuid kahetsenud. Nüüd on ette võetud suurem elamise värskendamine ning uueks visiooniks on hoopis rõõmsama meeleolu loomine. Kuigi merest elatakse 16 kilomeetri kaugusel, on ispiratsiooni ammutatud nn. Hamptoni coastal-stiilist ehk teisisõnu merelähedasest sisekujundusest. Magamistoas miksiti julgelt boho stiili ja meretemaatikat. Seinad värviti kahte tooni — helesinine all ja valge üleval. Sisseehitatud kapil olid enne lihtsad peegeluksed, kuhu Ally otsustas remondi käigus kleepida kalasaba mustris puitliistud. Vana garderoobikappi ümber disainides tuli ette ka mõningaid äpardusi. “Lõhkusin remondi käigus õnnetult ühe peegelukse. Kasutasin selle asendamiseks suurt vineertahvlit, mille lõikasin õigesse mõõtu ja mahutasin peegelukselt eemaldatud raami sisse. Lakkisin vineeri ära ja kasutasin puidu imitatsiooni andvat tööriista, et saavutada ilusamt tulemus. Lõpuks kleepisin peale samad liistud, mis oleksid peeglile läinud,” meenutab Ally.