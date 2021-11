FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Õrnadesse lillemustritesse mähitud magamistuba

Konkursile laekusid pildid ühest õhuliselt romantiliselt magamistoast. Selle planeerimisel ja kujundamisel lähtuti praktilisusest ning põhimõttest, et “vähem on rohkem”- kõik vajalik peab olemas olema, kuid valitsema peab tasakaal. Justnimelt seetõttu ei planeeritud magamistuppa ka kogukaid riidekappe, vaid ehitati eraldi garderoob. Alateadlikult hakkas nii mujal elamises kui ka magamistoas domineerima skandinaavialik stiil, kus pilku püüavad heledad ja helged toonid. Samas ei ole puudu ka rõõmsamatest nootidest, mida lisavad lisaks lillelistele tapeedimustritele ka pastelses koloriidis voodipeats, tugitool ja kardinad. Pehme mööbel pärineb RAVE mööblist ning ülejäänu IKEA toodangust (v.a lapsevoodi). Valgustite ja tapeediga on tuppa toodud tükike loodust ning omal kohal on lilled ja linnud. Kuigi sisekujunduse “reeglitest” magamistoa kujundanud perel suuremaid teadmisi pole, siis iseendilegi üllatuslikult kukkus magamistuba (ja ka ülejäänud elamine) väga hästi välja.