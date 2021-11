FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Kassituba ja magamistuba kaks ühes

Konkursile saatis pildid 20-aastane Merilin, kes elab vanematega kolmetoalises korteris. Oma magamistuba jagatakse koos kassiga, kelle mugavale äraolemisele on samuti mõeldud. Koos isaga meisterdati tuppa betoonist puu, mille karkass on tehtud aiavõrgust ja montaaživahust. Puu sisse on tehtud riiul ja alumisse ossa kassipesa. Mägesid imiteeriv riiul voodi kohal on samuti Merili enda kätetöö. Toa kujundamisel on inspiratsiooni ammutatud loodusest.