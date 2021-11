Viis mööblieset, millesse tasub investeerida ja mis võiksid kesta igavesti

Söögilaua taha valitud toolid ei pea olema ilmtingimata pehmed ja polsterdatud, sest on teada, et kangas kulub ja pole ka toiduplekkide suhtes kõige parem valik. Kui sul just ei ole kombeks köögis sõpradega laua taga pikki tunde veeta, vali mõni klassikaline toolimudel, mis sobib nii sise kui ka välitingimustesse — viimane tähendab, et toolid on vastupidavad ja ilmselt ei oota neid mõne aasta pärast väljavahetamine uute vastu. Head materjalid on tugev plastik ja metall. Hea valik on ka korralik täispuit, mida saab hooldada!

Võib-olla mõtled, et kui diivan pole eriti suur, siis ei peaks see ka eriti palju maksma. Diivanisse on aga mõistlik investeerida, sest see on oluline osa kodust. Veedad sellel ju aega puhkehetki nautides ja siis võiks diivan mugav ka olla ning jäädagi mugavaks järgmiseks viieks, kümneks, viieteistkümneks või kauemaks aastaks. Lisaks peab nahksohva kaua vastu, sest nahk on vastupidav materjal ja seda on lihtne puhastada. Nahkdiivan sobib hästi kokku ka teiste kangastega, mistõttu on seda lihtne kasutada juhul, kui peaks rohkem istekohti vaja minema ning tekib vajadus uut lisamööblit soetada.