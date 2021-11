ETTEVAATUST! Viis kodumasinat, mis põhjustavad kõige sagedamini tulekahjusid

Kui oled mõnikord kohe peale pesutsükli lõppu nõudepesumasina ukse avanud, oskad ilmselt aimata, kui kõrgetel temperatuuridel nõudepesumasin töötab. Nõudepesumasinatesse on sisse ehitatud kütteelemendid, mille abil nõud pestud ja kuivaks saavad. Need kütteelemendid on mõeldud küll taluma niiskust ja kõrgeid temperatuure ning on seadistatud ka maha jahtuma, aga vanade ja vigaste nõudepesumasinatega tuleb aeg-ajalt ette ka õnnetusi. Et võimalikke riske maandada, ära jäta kunagi nõudepesumasinat tööle, kui lähed magama või plaanid kodust lahkuda.





4. Külmik



Külmikute puhul võib tulekahju põhjustada ülekuumenenud kompressor. Seega tasub ka vanade ja vigaste külmikutega olla ettevaatlik. Kui külmkapp on tagant poolt pidevalt tuline, ei tasuks seda ignoreerida. Külmkapi tagumine osa peaks olema leige. Kui tunned aga kuumust, on see halb märk ja tähendab, et külmiku taga olevate spiraalide isolatsiooniga on midagi korrast ära. Kui külmikul on veel teisigi vigu ja see on vana, on mõistlik mõelda uue ostmisele. Vanad külmikud on ohtlikud ja nendega tuleb kahjuks õnnetusi ette. Loe ka SIIT lähemalt, kuidas tunda ära, et külmiku eluiga hakkab lõppema.