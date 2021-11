Magamistuba on paik puhkamiseks — see ruum toob meie ellu turvatunnet, pakub füüsilist ja vaimset lõõgastust ning pelgupaika aina hektilisemaks muutuva maailma eest. See on koht, mis aitab meil oma sisemuses tasakaalu leida. Puhaste joontega elegantne disain, millel pilk puhkab, on mõnusa magamistoa peamiseks alustalaks.

2022. aasta põimib kokku juba varem armastatud dekoratiivsed elemendid ning mõningad uued disainisuunad, mida igaüks võib vastavalt oma isiklikule stiilile ja maitse-eelistustele vabalt tõlgendada.