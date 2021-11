FOTOD | Pisike korter 23 ruutmeetril võlub hubaselt maalähedase sisekujundusega

Pisikeses korteris on hoolimata vähestest ruutmeetritest (23,6 m2) parasjagu avarust. Väike ruum on nutikalt tööle pandud ning ära on kasutatud ka laealune pind. Ahju taha on sisse seatud lavats, kuhu pääseb redeliga. Sinna võib rajada magamisaseme või hoiustada asju, et suuremad esemed oleksid silma alt ära.