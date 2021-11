FOTOD | Häid nõuandeid jõuluvalgustuse valimiseks ja paigaldamiseks

Esmalt tasub mõelda, kas valgusteid soovitakse sise- või väliruumi. Kasutuskoha järgi eristatakse sise- ja välistingimustes kasutatavaid jõuluvalgusteid. Kasutuskoha määrab toote niiskuskindlus (isolatsiooni kaitseaste ehk IP) – mida suurem on number IP tähise taga, seda niiskuskindlam on toode. IP20 märgistusega tooted on mõeldud kasutamiseks kuivades siseruumides, IP44 tähisega tooteid võib kasutada nii sise- kui välistingimustes.

Millised on kõige levinumad jõulutuled?

Pirnitüüpide järgi jagunevad valgustid hõõgniidil põhinevateks ja LED-tüüpi ehk valgusdioodil põhinevateks. Tänapäevased valgustid on suures osas kõik LED pirnidega, mis on kuni 90% energiasäästlikumad ja 50 korda pikema elueaga. LED lambid ei kuumene ja on väga väikesed, neid saab panna värvi muutma ja vilkuma, mistõttu nende kasutusvõimalused on hõõglampidest oluliselt ulatuslikumad.



Välisvalgustitest on kõige populaarsemad olnud jääpurikakujulised valgusketid katuseservade ja akende kaunistamiseks ning pikad sirged valgusketid puude ja põõsaste dekoreerimiseks.

Hea nipp: kui teil on maja ees lipumast, siis võib pika keti tõmmata masti tippu ja keerutada ümber masti.

Saadaval on ka võrgu- ja kardinakujulisi tulesid. Lisaks valguskettidele on populaarsed valgusvoolikud, mis erinevad valguskettidest selle poolest, et neis on pirnid väga lähestikku ja moodustavad eemalt vaadatuna katkematu joone.

Hea nipp: enne paigaldamist või kujundite tegemist hoia kaabel toasoojas, siis on sellega lihtsam ümber käia.

Sisevalgustitest on levinuimad klassikalised kolmnurkse kujuga aknalauale või riiulisse asetatavad advendiküünlad ning kahes-kolmes reas asuvate torukeste otsas põlevate pisikeste pirnidega valgusti, mida nimetatakse polaartuledeks. Oma austajaskonna on leidnud LED pirnidega varustatud akrüülist kujud ja loomad. Jäiselt särav püramiid, jääkaru või põder sobib praktiliselt igasse koju või kontorisse. Samuti on väiksemad neist suurepärased öövalgustid lastetuppa.