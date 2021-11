FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Väike magamistuba, mis on kujundatud heledates toonides

Konkursile laekusid fotod ühest pisikesest magamistoast. Põhirõhk on heledatel toonidel, et tagada valgus ja tekitada mulje suuremast toast. Toa sisustamisel on kasutatud vaid naturaalseid toone ning kombineeritud vanemat sisustust uuega. Magamistoa omaniku Briti sõnul on tema enda suureks lemmikuks Sinepikollase restaureeritud valge sekretär, mille sisse-välja käiv lauaplaat annab väikeses toas hea võimaluse ruumiga mängida. Toas tõmbab tähelepanu ka punakas-pruunikas ahi, mis peale aastaid roosa värvi all olemist sai lõpuks tagasi oma naturaalse tooni.