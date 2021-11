Kuidas hooldada õhksoojuspumpa ja mis juhtub, kui seda piisavalt tihti ei tehta?

Õhksoojuspumba puhul arvestatakse selle vastupidavuseks vähemalt kümme aastat, seejärel võib mõni osa vajada väljavahetamist. Kui sinu õhksoojuspump on pikka aega korralikult töötanud, siis võib juhtuda, et praeguseks hetkeks on selle mudeli tootmine ammu lõpetatud ning varuosi ei ole enam võimalik saada. Tehnika areneb selles vallas kiiresti, nii et tõenäoliselt on vana õhksoojuspmba remontimise asemel otstarbekas soetada uus moodne soojuspump. Võib küll tunduda, et tootjad püüavad sel kombel sundida meid üha kiirmini uusi mudeleid ostma, kuid uued, paar aastat tagasi ettekujutamatud lahendused on tänaseks reaalsus ning loomulikult püüab iga tootja selle poole, et tema toodang vastaks tänapäeva võimalustele ja nõuetele.