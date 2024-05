Kuidas elamine vaid tunni ajaga läikima lüüa?

Elamist on palju lihtsam korrastada, kui asjad ei vedele laiali. Seetõttu võiksid nädala sees panna asjad omale kohale, sest nii jääb nädalavahetuseks poole vähem tööd.

Kuidas end kiireks koristustööks õigele lainele sättida?

Muusika. Kui paned koristamise ajaks mängima mõned tempokamad lood, muudab see kogu tegevuse lõbusamaks ja tunned end motiveeritumana. Lisaks võiksid kanda mugavaid riideid, millega on end lihtne liigutada. Mõtle koristamisest kui trennist.

Otsusta mitte peatuda. See on mõtteviis, mis viib võidule. Kui hakkad koristama, siis pane enda peas paika, et ei lase end vahepeal millestki häirida ja teed kõik algusest lõpuni segamatult ära.