Osa 8. Milliseid eeliseid annab Baurocist ehitatud maja?

Saatejuht Priit Valge külalisteks olid seekord mehed, kes ka ise Bauroci plokist ehitatud majades elavad – Paide ESPAKi juhataja Eno Miljan, Henkel Balti tehniline tugi Ahto Laur ja Bauroci ärimüügi juht Kalle Paurson.

Saate esimene ja kõige tõsisem teema oli maja soojapidavus. Kas ja kuivõrd Baurocist maja sooja peab ning kui palju ringleb sellega seoses linnalegende? Ahto Lauri sõnul vastab jutt Bauroci maja soojapidavusest tõele. „Mul on endal maja valmistatud EcoTerm 375 plokist ja proovisin ka lisaks 10 cm villa peale panna, et äkki annab soojustusel eelise, aga termokaameraga mõõtes ei leidnud villal erilist eelist. 375 plokk on piisavalt soe.”

Kuidas stuudios vestlevad mehed oma kodu materjalide valikuni üldse jõudsid? Eno Miljanil oli algselt kaks mõtet – kas ehitada FIBOst maja loomuliku ventilatsiooniga või teha see AEROCist (Baurocist) sundventilatsiooniga. „Üks soojuspumpasid müüv sõber ütles, et tänapäevast energiakulukust ei ole võimalik enam ilma sundventilatsioonita saada. Ventilatsioon tuleb kindlasti panna ja sellega oli asi ploki suhtes otsustatud. Edasi läks asi kalkulaatorisse, et kui paks plokk ja kui palju soojustust.”

Kui pikk oli saatekülaliste maja ehitamise protsess ja milline aspekt oli selle juures kõige vaevalisem?

„Töö maja juures oli ainult rõõm, see ei olnud üldse vaevaline. Minu meelest on maja ehitamine nagu hobi. Kes restaureerib vana autot, kes tuunib jahti, minu jaoks oli maja ehitamine hobi ja vaeva ma siin küll ei näinud. Kõige kallimaks kujunes aiaehitus, aga see oli juba lõppfaasis,” ütles Ahto Laur entusiastlikult.

Milline oli teiste saatekülaliste kogemus ja mille üle veel arutati?

