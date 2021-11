Kuidas ehituseelarvet kontrolli all hoida? 15 kasulikku nippi

1. Kui soov on liiga kallis ega ole olemasoleva raha eest tehtav, siis ära hakka seda tegema.

Kui teed majaehituseks oma soovide nimekirja, siis ära unusta sinna kohe lisada eelarvet. Veendu selles, et kõik, mida sa ehitajale presenteerid, oleks selle raha eest ka tehtav. Ükskõik, kas tellid majaehituse mitmelt või ühelt ettevõttelt või teed ise, tuleb kindlasti ehitajaga selgeks teha, kas sinu soovid on selle eelarve piires teostatavad või jäävad sellest välja. Liiga kalleid soove ja tahtmisi, mille kohta sinu rahakott ütleb algusest peale “Ei!”, ei tohiks üldse teha. Soove saab muuta, modifitseerida ja ümber mängida ning ehitajaga läbi rääkida, et asi jääks eelarve piiresse.

2. Leia omale ehitaja ja siseviimistleja, kes päriselt mõistavad sinu eelarve olulisust

Hoia pea selge! On väga lihtne lasta ennast kanda ulmelistel ehitus- ja viimistluslahendustel. Kuid on täiesti võimalik majas saavutada vau!-efekt, kui kasutada teisi, aga sama ilusat tulemust andvaid odavamaid materjale. Kõige odavama ja kõige kallima vahel on palju võimalusi. Samuti tasub hoida silm peal sooduspakkumistel ning võrrelda erinevate ehituspoodide hindu. Materjalide eelarve tasub läbi rääkida ka ehitajatega ning kindlasti on mõttekas jooksvalt jälgida, et sellest kinni peetakse. Paljudel ehitusmeestel on poodides suuremad soodustused ja nendega materjalikulusid arutades võid päris korraliku summa säästa.

3. Jälgi oma eelarvet tervikuna ja ole valmis sellega töötama lõpuni välja.

Tööde käigus eelarve muutub ja see on normaalne. Praeguses maailmas ei ole sugugi harvad juhused, kus materjalide hinnad ootamatult tõusevad. Ei ole mõistlik eeldada, et enne töödega alustamist paika pandud summad iga tööjärgu peale jäävad selliseks kuni lõpuni välja. Iga järgmine etapp toob uusi nüansse ka eelarvesse. Tavaliselt juhtub aga see, et üks etapp läheb kallimaks ja sa lepid sellega lootuses, et järgmine etapp tuleb odavam, ning otsid võimalusi selle järgmise odavamaks kauplemisel. Ent niipea, kui üks etapp läheb kallimaks, tuleb üle vaadata kogu eelarve. Pea oma ehitajatega nõu, et lõpptulemusena jääksid ikka oma rahanumbrite piiresse.