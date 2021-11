NIPID | Kuidas parandada sissesõiduteele tekkinud pragusid?

Lisaks põhjustavad pragusid ka edasi-tagasi sõitmine ja puujuured. Sõitmiseks ju sissesõidutee mõeldud ongi, kuid pragude ilmnedes oleks need mõistlik parandada.

2. Paigalda vuugikeerd. Aseta see prakku käsitsi kogu prao ulatuses. Seejärel kasuta kruvikeerajat või selletaolist vahendit, et vuugikeerd kõvasti prakku suruda.

3. Silikooni. Kasuta vuugitäitepüstolit ja silikooni kinni kogu pragu. Ära koonerda silikooniga, kuid samas jälgi, et kõikidesse kohtadesse saaks silikooni sama palju.

4. Tasanda silikoonitud koht. Kasuta selleks näiteks vahtpintslit või tee seda näpuga. Kasta näpp vette ja tõmba märja näpuga üle silikoonitud koha. Kui pragu on pikk, pead näppu vette kastma mitu korda, sest vahepeal kuivab see ära.

Kui silikoonitud osa on tasandatud, siis loe silikooni pakendilt, kui kaua see kuivama peab. Tavaliselt kuivab esimene kiht kiiresti, kuid selleks, et silikoonitud koht kuivaks täielikult, võib kuluda päev või lausa paar nädalat.