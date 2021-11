TASUB TEADA | Milliste veekahjude vastu kodukindlustus kaitseb ja milliste mitte?

Kodukindlustusest on veekahjude puhul küll palju abi, kuid iga juhtumi korral jääb kindlustusvõtja kanda siiski omavastutus, seetõttu on mõistlikum teha kõik endast olenev, et võimalikke kahjujuhtumeid ära hoida. Siin on mõned soovitused, millele koduses elamises tähelepanu pöörata:

1. Tea, kus asub sinu korterisse või majja tulev peakraan ning veendu, et seda teavad ka sinu pereliikmed. Tõsise lekke või veetoru purunemise korral võib tõsiste kahjustuste tekitamiseks kuluda vaid mõni minut. Oluline on teada, kus ja kuidas veevarustust sulgeda.

2. Kontrolli regulaarselt oma veetorusid ja seadmeid, mis kasutavad vett , et nende all ja ümbruses poleks märke veest. Väiksemad lekked võivad suhteliselt kergesti avastamata jääda, kuid põhjustada aja jooksul olulisi kahjusid.

3. Hoia oma vihmaveerennid prahist puhtad. Kuigi lehed on ummistunud vihmaveerennide kõige levinumad süüdlased, ärge arvake, et see on ainult sügisene probleem. Kui vesi jookseb mööda maja külge alla või kui vihmaveerenn näib olevat longus, on need tõenäoliselt ummistunud ja vajavad puhastamist.