Asjad, mille peaksid magamistoast hea une nimel välja viskama

Nipp: leia kodukontori jaoks nurgake elutoas või mõnes muus ruumis. Soovi korral saad selle eraldada muust ruumist kardinaga. Kui ruumi on vähe, vali hoopis söögituppa mugav ja multifunktsionaalne laud, mida on lihtne vajadusel kontoritööks ümber kohandada.

Armsaks saanud patju on teinekord kahju ära visata, isegi kui need on kaotanud oma vormi ja ei toeta enam magamise ajal kaela. Tegelikult tuleks padi välja vahetada keskmiselt 18 kuu tagant, sest pikalt kasutuses olev peaalune võib olla tulvil mitmesugustest haigusetekitajatest ja allergeenidest (hallitus, surnud naharakud, tolmulestad jne). Seda, kas padi on „otsa saanud“ saab testida kui voldid padja pooleks ja vaatad, kas see võtab uuesti õige vormi või ei. Kui ei, siis on käes aeg uus padi muretseda.