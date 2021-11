Mõisaomanikuks vähem kui 150 000 euroga — vaata, millised lummavad häärberid uut omanikku otsivad

Saaremaal asuv Eikla mõis on üks omapärasemaid puidust mõisahooneid Eestis. Eikla (Euküll) rüütlimõis on rajatud 17. sajandil, praegu eksisteeriva hoone ehitusaastaks on ilmselt 1879. Kõrge viilkatusega puidust mõisahoone on ühekorruseline, osaliselt on hoone keskosas ehitatud välja ka mansardkorrus. Hoone on oma põhiosas säilinud suhteliselt algsena, veidi muudetud on vaid peasissepääsu kohal olevat varikatust.

Muinsuskaitseameti hinnangute kohaselt on katusekonstruktsioonid heas korras. Seintel esineb kohati krohvikahjustusi. Avatäited on heas ja rahuldavas korras. Sisetrepid ja põrandad on tehniliselt korras. Valitsejamajast on osa ruume olnud eelnevalt kasutusel kontoritena, osa ruume aga kasutuseta. Ruutmeetreid on majas 602.

Jõgevamaal müügis oleva mõisa ajalugu ulatub 18. sajandisse, kui maanõunik krahv Gotthard Johann von Manteuffel (1690–1763) asutas 1756. aastal majoraadi. Viimasesse kuulusid peale Pakaste veel Jõgeva, Puurmani ja Härjanurme mõisad. Kivist ühekorruseline poolkelpkatusega peahoone ehitati 1906. aastal. Maja all on tähtvõlvlagedega täiskelder. Säilinud on ka mõned kõrvalhooned. Kõik hooned vajavad rohkemal või vähemal määral restaureerimist. Hoone on mõningal määral renoveeritud. Suletud netopinda on peahoones 1015 m2.

Mõisa peahoonel on suletud netopind 571.2 m2. Lisaks kõrge ja avar pööning mida on võimalik soovi korral välja ehitada. Neljandiku maja all asub ka kelder. Maja vasakul küljel olevat betoonalust on võimalik ära kasutada lõunast õhtuni päikest püüdva talveaia või veranda ja terrassi ehituseks.

Mõisas on hetkel 18 erineva funktsiooniga ruumi. Neist teisel korrusel üks tuba koos trepihalliga, kust algselt oli pääs ka hoone ette avanevale rõdule. Esimesel korrusel on lagede kõrguseks 3.7 meetrit. Kahes ruumis on säilinud väga unikaalne diagonaallaudisega lagi. Suures saalis, mitmes toas ja koridorides on seinapaneelid. Suhteliselt hästi on säilinud ka mansardkorrusele viiv trepp.

Hoonet ümbritseb 1.1 hektariline, nelja sissepääsuga mõisapark. Siit leiab nii väärikaid tamme-, vahtra- ja pärnapuid kui kauneid väravaposte. Osaliselt on säilinud ka kinnistu ümber olev paekiviaed.

Eikla mõisahoone ei ole muinsuskaitse alune objekt, jättes vabamad käed renoveerimiseks.

Huvi korral tutvu kuulutusega SIIN.

Polli mõis, 149 000 eurot



Viljandimaal asuv Polli mõis kujutab ennast perspektiivikat hoonete kompleks kauni looduse keskel, kus on lisaks olemas ka väga hea juurdepääsutee ning kommunikatsioonid (elekter, tsentraalne vesi ja kanalisatsioon). Hoonete kompleks koosneb mõisa peahoonest, täielikult renoveeritud koertemajast, renoveerimisootel jääkeldrist, kasvuhoonest koos küttemajaga ning erinevate kõrvalhoonete varemetest. Hooned asuvad liigirikkas pargis, mille on algselt projekteerinud Tsarskoje Selo ja Kadrioru pargi maastikuarhitekt ja Riia linnaaednik Georg Kuphaldt. Hoone enda peamiseks ajalooliseks väärtuseks on 19. sajandist säilinud aaderdatud kassettlagi ja uusbarokne pottahi, säilinud on mõisaaegseid uksi, aknaid, seinamaalinguid, tapeedi- ja parketifragmente, mida saab kasutada uue sisekujunduslahenduse tegemisel. 2. korrusel on säilinud 1930-ndate trafarettmaalinguid. Esimesel korrusel on umbes 20 ruumi, teisel korrusel 30. Ruutmeetreid on peahoones pisut enam kui 1500.

Huvi korral tutvu kuulutusega SIIN.

Abja mõis, 149 000 eurot

Oma privaatse asukoha ja hea teeühendusega on Abja rüütlimõis suurepäraseks investeeringuks nii ettevõtluse arendamiseks kui ka oma pere maamõisaks. Mõisahoone kujutab endast kahekorruselist barokkstiilis häärberit, mida täiendab hilisem 2,5 korruseline juurdeehitus. Hoone üldpind on 1500m2 ja tube on häärberis 25. Hoone konstruktsioonid on tugevad ja katus korralik. Interjöörist leiab palju originaaluksi ning üksikud toad on renoveeritud.

Mõisakompleksi kuuluvad ka võimsa kaarestikuga suur tall, renoveeritud sepikoda, kaks kõrvalhoonet ja maa-alused keldrid. Johann Friedrich Semichi poolt 1800. aastal loodud pargist (3,7ha) on säilinud rohkelt majesteetlikke puid. Mõisa väravast algab enam kui kolme kilomeetri pikkune lehtpuude allee. Kogu kinnistu suurus on üle 7 hektari.

Huvi korral tutvu kuulutusega SIIN.