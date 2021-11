Kolm värvi jõulusisustuseks: kuidas skandinaavlased seda teevad?

Moodsad alternatiivid klassikalisele valgustusele

Valgus akendes on esimene vihje teistele, et siin oodatakse jõule. Üheks klassikalisemaks elemendiks on advendikolmnurk. Kui soovid oma aknale panna midagi vähem traditsioonilist ja rohkem moodsat, vaata JYSKi aknavalgustite pakkumist. Elektriküünaldega advendikolmnurk GRINDANE on kuju poolest kolmnurk, kuid näeb välja täiesti teistsugune kui klassikaline variant. Kui soovid luua täiesti teistsugust vaatepilti, proovi elegantset elektriküünaldega ringikujulist LOKEBREENi aknakaunistust.



Samuti proovi toas kaasaegsemat ja uuenduslikumat lähenemist klassikaliste valguskettide asemel. FILIP 10 LED-valguskett koosneb tulukeste asemel väikestest lambipirnidest. Lambikett VIVIANIT on veel loomingulisema lähenemisega. See on tehiskuuseokstega kokku põimitud lambikett, mis sobib eriti hästi trepimademe või söögilaua kaunistamiseks. Samuti võib juba olemasolevad laelambid vahetada välja tähekujuliste lambivarjude vastu. Kasutage näiteks pabertähte STORKOLLEN.

Loo soojust hooaja külmadel õhtutel

Kui ka sina nõustud ütlusega, et pleede ja patju ei saa kunagi liiga palju olla, oled õiges kohas. Sel hooajal pakub JYSK väga mitmekesist ja erinevatele maitsetele vastavat dekoratiivsete tekstiiltoodete valikut. Soojuse ja pühadetunde saavutamiseks ei ole tingimata vaja osta hirvede ja lumehelvestega punarohelisi pleede (kuigi me pakume ka neid). Vali värvigamma ja disain, mis meeldib nii sulle kui ka teistele pereliikmetele. Kui su kodus käib tihti võitlus pehmema pleedi pärast, siis miks mitte osta mitu erinevat värvi pleedi? Näiteks HAGTORNi neli erksat värvi, mille juurde sobivad sarnased padjad. Seevastu uus kolmes värvitoonis saadaolev mudel ROSE tagab erilise soojuse ja maitsekuse.