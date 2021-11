UURING | Ligi kolmandik eestlastest muretseb, kas nad suudavad oma küttearveid tasuda

Isolatsioonimaterjalide tootja Kingspan Insulation tellitud ning oktoobri lõpus Balti riikides läbi viidud uuringust selgus, et 80% eestlaste hinnangul mõjutab neid küttehindade tõus kindlasti. Kui neist 49% arvas, et hinnatõus neid mõjutab, siis lausa 31% tundis muret, et kas nad uute hindade juures jõuavad üldse oma küttearveid tasuda. 12% vastanutest märkis, et hinnatõus neid eriliselt määral ei mõjuta ning 9% polnud sellele teemale üldse mõelnudki.

Teiste Balti riikidega võrreldes tundsid Läti inimesed kõige rohkem muret oma maksevõime pärast. Nimelt vastas lätlastest tervelt 42%, et neil ei pruugi küttearveteks raha jätkuda. Samas Leedus oli oma põhjapool olevate naabritega võrreldes kõige rohkem neid, kelle arvates küttehindade tõus neid kuidagi ei mõjuta. Nii arvas tervelt 24% leedulastest. Eestis oli sama number 12% ning Lätis 15%.

Hinnatõus puudutab kõige enam vanemaealisi

„Ootuspäraselt on nende hulk, kes küttearvete maksmise pärast muretseb, vanuse kasvades üha suurem. Pensionäridest vastasid Eestis juba ligi pooled ehk 46%, et on mures oma maksevõime pärast,“ märkis Kingspan Insulation OÜ tehniline konsultant Kristjan Väester. „Seega lööb hinnatõus kõige enam neid, kellel on juba niigi väike sissetulek ning pole ka suurt võimalust investeerida lahendustesse, mis aitaks küttekulusid kokku hoida, kas siis näiteks optimaalsema küttesüsteemi või hoone täiendava soojustamise näol.“

Kasvavad nii gaasi- kui elektrihinnad

Maailmaturu gaasihinna hüppelise kallinemise tõttu on juba praegu Eesti koduklientidel gaasihind tõusnud keskmiselt lausa 51 protsenti. Elektri hind purustab endiselt rekordeid. „Kuna esimesed suuremad küttearved on juba kätte saadud, siis uuringu järgi on kõigest 9% neid, kes pole veel teemale üldse mõelnud,“ lausus Väester.

Et krõbedamate külmadega tekkiv tohutu arve päris ootamatult ei tuleks, tasuks juba varakult oma harjumusi muuta, raha koguda või siis hoone soojustust parandada.

Mida vanem hoone, seda rohkem aitab uus kvaliteetne soojustus kokku hoida ning mõnel puhul võib kokkuhoid ulatuda 20-40 protsendini. „Konkreetsete numbrite kõrval on väga oluline meeles pidada ka seda, et kvaliteetne soojustus annab kaua püsiva efekti ehk koduomanik võidab sellest kõik järgnevad aastad. See tähendab, et kokkuhoid pole mitte ühel kütteperioodil näiteks 15 protsenti vaid kõikidel järgnevate aastate kütteperioodidel samamoodi,“ märkis Kingspan Insulation tehniline konsultant Kristjan Väester. „See kokkuhoiu protsent võib aastate jooksul isegi suureneda, kui eeldada, et elekter ja gaas kallinevad tulevikus veelgi.“