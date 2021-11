Planeerid uut kööki, kuid ei oska kuskilt alustada? Vaata sisekujundaja nippe

„Köök on üks tähtsamaid ruume inimese kodus. Nüüd on uue köögi planeerimine või vana renoveerimine tunduvalt lihtsam, sest erinevate köögistiilide ja kujunduste proovimiseks läheb vaja ainult arvutit. IKEA.ee veebilehel olev tasuta virtuaalne köögiplaneerija võimaldab igaühel soovitud köögikujunduse ise luua,” ütles IKEA Baltikumi sisekujunduse juht Eglė Čyvė.

Sisekujundaja toob välja, et heledad värvid teevad ruumi visuaalselt suuremaks. Seega, kui soovid väikeses köögis avarust luua, vali heledates toonides köögimööbel. Materjalide valikul tuleb silmas pidada, et avaramat muljet aitavad luua läikivad, marmorist või heleda puidumustriga kapiuksed ja sahtlid. Olemasolevat ruumi aitavad maksimaalselt ära kasutada laeni ulatuvad kapid.

Köögi planeerimine on protsess, kus sinu unistused ja ideed kuju saavad. Samas nõuab see protsess täpsete ja konkreetsete valikute tegemist, mis määravad ära köögi hilisema kasutusmugavuse. Selles etapis on tähtis esmalt mõelda, kuidas kööki tavaliselt kasutad ja mis on sinu jaoks mugav. Analüüsi oma olemasolevat kööki ja koosta nimekiri asjadest, mis sulle meeldivad ja mis võiks olla teistmoodi.