FOTOD | Need viis värvi sinu kodus aitavad lõõgastuda ja leevendavad stressi

Tähtis on seejuures meeles pidada, et lõõgastavad värvitoonid peavad olema väga mahedad.

Sinine oma mahedates ja leebemates varjundites aitab rahustada meeli ja vähendab pinget. Sinist tooni kasutatakse sageli magamistoas, sest see aitab uinuda. Sobiv toon, mida valida — neutraalne ja pehme.

VIOLETNE Violetne saab alguse sinisest ja kui suudad oma koju valida sobiva tooni, siis see aitab sinusse tuua sisesmise tasakaalu ja taastada hingerahu. Hea ja õige violetne toon ei tohi olla liiga tuim. Kui aga kardad julge tooniga interjööris liiale minna, siis kasuta seda aktsentidena ning tasakaalusta mõne neutraalse halliga.

ROOSA Veel üks värv, mis aitab rahustada. Näiteks Feng Shui järgi on roosa hea valik, kui soovid rahustada ja säästa endas pulbitsevat energiat. Kuigi roosat peetakse naiselikuks värviks, mis sobib väga hästi beebitüdruku tuppa, siis tegelikult võib hästi valitud roosa toon ootamatult ja heas mõttes üllatada igas toas, kui valida juurde ka õige mööbel ja sisustusaksessuaarid. Hetkel on väga trendikad õrnad beežikasroosad toonid.

Kuna roheline sümboliseerib loodust, siis on rohelisel värvil ka võimas mõju interjööris, pakkudes rahustavat ja värskendavat keskkonda. Leiame end ju tihti nautimas vaikust ja rahu pargis või metsarajal — keset rohelust. Miks mitte tuua see rahu ka oma koju?

HALL



Paljude arvates on hall värv igav, tuhm ja depressiivne, kuid tegelikult võib hoolikalt valitud hall toon pakkuda vägagi head keskkonda meelte puhkamiseks. Hall on neutraalne toon, mis töötab väga hästi koos sisustuselementidega. Just mahe hall lubab ka sinu piltidel või kunstil seintel silma paista. Hall sobib oivaliselt igasse ruumi, olgu selleks köök, elutuba, kodukontor või magamistuba.