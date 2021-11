Kauplus, millest võid mööbli kasvõi kohe koju viia

Konverter on sisustus-, mööbli- ja elustiilikauplus, mis töötab täpselt risti vastupidi harjumuspärasele. Mida see tähendab? Pood, kus igal nädalal saabub uus kaup ja uued kollektsioonid. Tootevalik pidevalt uueneb ning kaup on uus ja huvitav. Disainmööbli outlet’ist võid leida nii suurepäraseid diile tuntud Euroopa brändikaupadele kui ka erilisi mööbliesemeid, mida mujalt Eestist ei leia.

Konverteri esinduskaupluses on väljas suur valik disainmööblit, mille võid kasvõi samal päeval koju viia. Kohapeal on ka inspiratsiooni pakkuvad näidistoad, mis toovad esile hetke kõige kuumemad sisutustrendid. Konverteri kontseptsioon näeb ette ka seda, et tooteid tuleb vaid üksikutes eksemplarides. Nii võid kindel olla, et sinu kodu on omanäoline ja eriline ning samu tooteid juba naljalt naabri juurest ei leia.