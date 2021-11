FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Magamistuba, kus kohtuvad vana ja uus

Kesklinna uhiuude korterisse sisse seatud magamistuba sobitab kokku uut ja vana - seinal ja kummutil on vanad kellad ja vanaema lillevaas, riiulist leiab vanu lemmikraamatuid ning voodipeatsis on raamitud fotod pererahva lapsepõlvest ja laste tehtud kunstiteosed. Nostalgilist sisustust täiendab tädi antud Vana-Toomase laualamp ja tuhatoos, millest sai alguse perenaise suur

kogumiskirg. Kuna magamistoast avaneb vaade liiklusrohkele trassile, siis tekkis soov tuua interjööri veidi rohelust - ühte seina leiti roheline loodusmotiiviga tapeet. Voodipeats on eritellimus suuremale voodile, mille külgedesse on tehtud riiulid raamatute jaoks. Peatsis on valgustus, mida on võimalik vajadusel reguleerida ja suunata. Interjööris on palju kasutatud ka puitu - laevalgusti on vineerist, akna ees on puidust ribakardinad, et müra ja valgust magades vähem oleks. Voodijalutsis on eritellimusel valmistatud kummut, mille peal ja sees saab hoida armsaks saanud asju.