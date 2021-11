1. Vaibale sattunud plekkidele vee peale valamine

Kerge on paanikasse sattuda ning plekid kiirustades külma (või veelgi hullem, kuuma) veega üle valada — ära tee seda! Plekkide üleküllastamine võib vaiba kiudusid kahjustada ning liigniiskus imbuda läbi vaiba aluskihtide põrandale ning sinna lõksu jääda. Selle asemel tupsuta plekke ettevaatlikult majapidamispaberiga, et need pinnale tõuseksid. Pihusta plekkidele nende välja loputamiseks pisut mullivett või soodavett ning tupsuta seejärel veelkord puhta köögilapi või majapidamispaberiga. Vajadusel kanna seejärel vaibale mõnda spetsiaalset vaibapuhastusvahendit.