Kuidas vältida kodust kaost? Häid nippe, kuidas erinevates tubades asju paremini organiseerida

Kõige lihtsam nipp kodu korrastamiseks on omada vähe asju. Osade inimeste jaoks on kasutuna seisvate asjade ära viskamine või taaskasutusse viimine elementaarne, aga teiste jaoks on asjadest loobumine emotsionaalset väga keeruline. Tihti mõeldakse, et äkki läheb seda eset kunagi tarvis, võibolla saab mõni väikseks jäänud riideese veel kunagi parajaks või on tegu küll kasutu asja, aga siiski kingitusega. Kui asju kuhjub koju liiga palju, siis tekib paratamatult segadus, mille lahendamist tuleb alustada nendest loobumisega. Mõistlik on sõlmida iseendaga konkreetsed kokkulepped, näiteks, et esemed, mis pole viimase kahe aasta jooksul kordagi kasutamist leidnud, tuleb viia taaskasutusse.

Igale asjale oma koht

Enamik inimesi ei naudi koristamist, aga mitte seetõttu, et tolmuimeja ning tolmulapiga toa üle käimine oleks mastaapne töö, vaid seetõttu, et sellele teekonnale kipub jääma hulk esemeid, millel pole oma kohta. Kui esiku kapi peal on kõigi pereliikmete võtmed, sallid ja kindad, mõõdulint, taskulamp ja veel pisividinaid, siis ongi juba kaos tekkinud. Kui kõik pereliikmed teavad, kus on nende esemete õige koht ja neid ei panda lihtsalt käest ära, on koristamine palju lihtsam ja vähem ebamugavaid aistinguid tekitav tegevus. Oma koht peab olema ka kile- ja paberkottidel, taaral, koristamistarvetel ja muudel sellistel esemetel, mis võivad isegi kinnises panipaigas kiirelt kaose tekitada. Läbi tuleb mõelda, kus hoitakse ajakirju ja ajalehti ning postkasti laekuvaid reklaame, et needki ei jääks lihtsalt laua servale vedelema.

Asjad kappi peitu



Lahtistele riiulitele või kapipealsetele tohib panna vaid üksikuid esemeid. Mida vähem on kodus lahtisi pindu ja mida rohkem kinniseid kappe ja kummuteid, seda lihtsam on segadust ohjata. Kui mõned pisiasjad peavadki käima esikukapi peale, võiks nende jaoks olla interjööriga sobituvad tekstiilist, puidust või punutisest kastikesed.

Süsteem kapis sees