Muinsuskaitseameti aastapreemiad — vaata, millised on tänavused silmapaistvamad restaureerimis- ja ehitustööd, inimesed, avastused ja teod

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ütles virtuaalsel preemiatejagamisel oma kõnes, et võib pikalt vaielda, kas meie elame kultuuri sees või elab kultuur meie sees. „Tänaseid laureaate vaadates võib kindlat väita, et kultuur tuleb nende inimeste seest, nende kätest, tegudest ja mõtetest. Ja meie saame osa sellest hoolest ja armastusest — nii oleme kõik nende loodu sees“.

Muinsuskaitseameti aastapreemiad 2021 laureaadid on:

Hästi restaureeritud mälestis — Tori Hobusekasvanduse hoonete kompleksi restaureerimine

Tunnustuse pälvisid:

SA Eesti Maaelumuuseumid

projektialgataja Merli Sild

restaureerimis- ja ehitustööde teostajad: Osaühing Silindia Ehitus, PREV OÜ, OÜ SampoEhituse

restaureerimisprojekti autorid: osaühing Arcus Projekt, Tiit Raev, DIVI Projekt OÜ

muinsuskaitselise järelevalve teostaja: Priit Raba (Osaühing Ehitusagentuur)



Tori mõisa tallikompleksi restaureerimine lõpetati just õigel ajal: tänavu sai sealne hobusekasvandus 165-aastaseks. Eesti vanimas, juba 1856. aastal tegevust alustanud hobusekasvanduses kasvatatakse ja aretatakse praeguseni eesti ja tori tõugu hobuseid. Hoonekompleksi restaureerimine võimaldab seal jätkata seda traditsioonilist tegevust veel kaua. Ära on tehtud meeletu töö: nelja aasta jooksul restaureeriti kuus tallihoonet, Tori mõisa tallikompleksi piirdemüür koos väravaehitisega, kompleksi kuuluv Tori mõisa uus sepikoda ja mitu muud hoonet, mis ei ole küll kõik mälestised, kuid moodustavad eelmainitutega ühtse kompleksi. Heakorrastatud on ka kõik välialad.

Tori mõisa tallide restaureerimine on olnud pika ja eduka meeskonnatöö tulemus, mille nimel on näinud vaeva paljud inimesed ja ettevõtted.

Hästi restaureeritud kunstimälestis — Õnnepalee valgustite taastamine

Tunnustuse pälvisid:

valgustite autor ja taastaja Mare Soovik-Lobjakas

klaasmeister Ahto Sild

tööde projektijuht Birgit Pählapuu, MTÜ OKAPI

Katrin Kommer ja Tallinna Perekonnaseisuamet