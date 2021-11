Ökomaja, mis avab end suvel ja sulgub talvel

Origamit meenutava eramu projekteerijad usuvad, et aastaaegade ja ümbritseva keskkonnaga kohanduvad nutikad majad on ehituse tulevik. Targa ja ökoloogiliselt toimiva elamu ehitamine põhjamaistes oludes on üsna keeruline, sest aastaajad on meil niivõrd erinevad.

D*Dynamic on kuju muutev ökomaja, mille projekteerimisel arvestatakse muutuvate tingimustega hoone asukohas. Ringjale rööbastikule rajatud tulevikumaja liigub krundil, avades end suvel ja sulgedes talvel. Kui loodusest võrdlust otsida, siis D*Dynamic on nagu lilleõis, mis avab päeval kroonlehed tolmeldavatele putukatele ja sulgeb need ööseks niiskuse ja kahjurite eest. Brittide dünaamiline elamu võib aga võtta tervelt kaheksa erinevat kuju.

Tulevikuhoone idee on pärit eelmise sajandi algusest, mil inglise kirjanik ja matemaatik Henry Ernest Dudeney (1857–1930) tegeles geomeetriliste mõistatuste ja krüptoaritmeetika ülesannete väljamõtlemisega. Eelmise sajandi alguses leidis ta lahenduse geomeetrilisele mõistatusele, mis on tuntud Haberdasher’i puslena: võrdkülgne kolmnurk jagatakse neljaks hulknurgaks nii, et need ümberkomplekteeritult moodustavad ruudu. Ka origami, Jaapani traditsioonilise paberivoltimise kunsti lähtepunktiks on ruudukujuline paberileht, millest valmistatakse looma- ja muid kujusid.

Suures mastaabis ei leidnud Dudeney saavutus rakendust enne 1987. aastat, mil kunstnik Maty Grünberg kasutas pusle-ideed laua disainimisel. Matemaatikast ja geomeetriast inspireeritud muudetava kujuga laud nimega D*Table jättis Grünbergi tollal viieaastasele pojale Davidile kustumatu mulje ja innustas teda hiljem rajama oma ettevõtet, eksperimentaaldisaini- ja arhitektuuribürood The D*Haus Company. Esimene D*Haus Company dünaamiline elamu kavandati Suurbritanniasse, kuid arhitektid usuvad, et vähemalt samahästi, kui mitte paremini, sobiks see Põhjamaa kliimasse.