FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Trendikas magamistuba, kus viimistlus ja sisustus loovad harmoonilise terviku

Konkursile laekus üks kaunis magamistuba, mis on tasakaalukas ja rahulik ning kus vähem on rohkem. Toa sisustamisel on kasutatud naturaalseid materjale ühendades neid maalähedase värvimaailmaga. Soe puit — hele tamm, on ühendatud tume- ja helehallide varjunditega ning aktsentidena on kasutatud musta ja valget. Magamistoa üheks pilkupüüdvamaks elemendiks on tammepuust puitribisein, mille ühte serva on lisatud ka peegel.