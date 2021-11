FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Elegantne magamistuba pehmetes pastelsetes toonides

Konkursile laekusid pildid ühest elegantsest magamistoast, mis võlub oma pehme ja unenäolise koloriidiga. Katusekorrusel olevat magamistuba remontides sai ideeks luua hubane, aga samal ajal ka võimalikult avar ruum. Lihtsad jooned ja mahedad värvid loovad maitseka kooskõla ning pisut luksuslikumat meeleolu aitavad luua seintele kinnitatud iluliistud ja polsterdatud magamistoamööbel. Kuna magamistuba asub majas põhja pool, on värviks valitud soe valge ning kardinakangas on valitud võimalikult hele ja õhuline. Pilku püüab ka uhke peegliga meikimislaud ja mugava tugitooliga istumisnurk. Enamus mööbliesemetest on magamistoa omaniku Margarita enda disainitud. Margarita sõnul on peale pikka ja väsitavat päeva just magamistuba see koht, kus ka hing puhkab.