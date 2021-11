Õhk-vesi soojuspump — kuidas see töötab ja mida tasuks selle paigaldusest teada?

Õhk-vesi soojuspumpa saab kasutada põhiküttena valdava enamuse kütteperioodist (töötab vahemikus -20°C kuni +40°C), vaid kõige külmematel talvepäevadel on vajalik lisakütteallikat, näiteks elektriküttekeha akumulatsioonipaagis või soojuspumbas endas või lisakütte katelt (pellet, õlikatel, gaasikatel, tahkepuidu katel). Õhk-vesi soojuspump toodab sooja tarbevett, samuti on võimalik maja suvel jahutada. Lisaks on õhk-vesi soojuspumpa lihtne paigaldada, kõik vajalik on koondatud ühte seadmesse — veesoojendi, juhtarvuti, lisaküttekatel jms. Kuigi õhk-vesi soojuspump on tõsiseltvõetav alternatiiv maasoojuspumbale (väiksem alginvesteering, lihtsam paigaldus), siis on ka tema efektiivsus keskmiselt 15% madalam kui maasoojuspumba puhul.

Millisesse elamisse õhk-vesi soojuspump sobib?

Õhk-vesi soojuspump sobib hästi põhikütteks uues hoones, kus soovitakse, et püsikulu oleks võimalikult väike, kuid maakütte paigaldamiseks ei leita võimalusi. Samuti sobib see lahendus kasutamiseks korruselamutes, kus küttesüsteem on juba välja ehitatud, kuid püsikulud kütusehinna kallinemise tõttu liiga suureks kasvanud. Õhk-vesi soojuspumba puhul on hoolduskulu viis korda väiksem kui õlikatlal ning kütmine on suitsu-, tuha-, tahma- ja tolmuvaba. Vaja ei ole tulenormidele vastavat katlaruumi, korstnat, kütuseruumi ja katlamaja normidele vastavat ventilatsiooni.

Enamikku õhk-vesisüsteeme on võimalik kasutada renoveeritavates hoonetes kütte- ja tarbevee tootmiseks. Seadmeid saab tarvitada veel õli- või elektriküttesüsteemide asendamiseks, kasutades mõningatel juhtudel juba olemasolevat soojusmahutit (videos on toodud välja õliküttelt üleminek õhk-vesi soojuspumbale). Seega sobib õhk-vesi soojuspump suurepäraselt asendamaks traditsioonilisi küttekatlaid. Tavapäraste õli- ja gaasikateldega saab 1 kW sisendenergiast vähem kütteenergiat kui 1kW. Kasutades õhk-vesi soojuspumpa saab 1 kW elektrienergiast keskmiselt 3 kW kütteenergiat.