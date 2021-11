Kui turvaline on telefoni ööseks laadima jätta?

Silmas tasub pidada ka seda, et enamus nutiseadmeid (telefonid, sülearvutid, tahvelarvutid) on disainitud töötama toatemperatuuril 16-22 kraadi. Seega tasub igaks juhuks vältida telefoni laadimist oluliselt soojemasse kohas, näiteks ahju või radiaatori läheduses.

Kuidas on lood aga telefonilaadijaga — kas neid võib pikka aega järjest seinapistikus ka laadimiste vahepeal hoida? Kas telefonilaadija tarbib elektrit, kui see pole telefoniga ühendatud? Spetsialisti sõnul tarbib laadija elektrit vaid siis, kui see on ühendatud telefoniga, mis laeb. Niisiis ei suurenda pistikusse jäetud laadija elektriarvet ega ole mingilgi moel ohtlik, sest kõik laadijad peavad vastama ohutusstandarditele.