Nõuandeid toataimede talviseks hooldamiseks

Õhuniiskus

Enamiku toataimede temperatuurivajadus jääb vahemikku 15-24° C. Kuigi köetavate ruumide toatemperatuur otseselt toataimi ei ohusta, on nende suurim vaenlane madal õhuniiskus. Kui kütteperioodil on suhteline õhuniiskus toas valdavalt 30-40%, siis ideaalseks tasemeks võiks pidada vahemikku 60-80%. Kuiva ja sooja õhu mõjul kipuvad taimed kuivama ning kolletumine, lehetippude pruuniks tõmbumine, närbumine ja õiepungade ärakukkumine on üsna sagedased probleemid. Eriti ohustab kuiv õhk õhukeselehelisi taimi.

Talvises siseruumis toob nii taimedele kui ka inimestele leevendust õhuniisuti. Abi saab aga ka vanadest headest nippidest:

Täida veega tühi spreipudel ja niisuta vähemalt kord päevas taimede lehti.

Hoia toataimede lähel veega anumat.

Õhuniiskust suurendab taimede gruppidesse paigutamine — soojas toas eritavad taimed ka ise niiskust ja tekitavad enda ümber efektiivsema mikrokliima.

Väldi radiaatorite ja elektriseadmete lähedust.

Valgus ja temperatuur

Et taimed vajavad pimedal perioodil valgust, on aknalaud ideaalseks kasvukohaks. Samas võib sooja ja kuiva õhu kõrval tekitada taimedele probleeme ka liiga külm õhk. Kui hoiad taimi aknalaual, siis jälgi, et aken oleks hästi soojustatud ja taimed ei satuks külma õhuvoolu või tõmbetuule kätte. Kuigi mõnda aega taluvad taimed ka jahedamat temperatuuri, mõjuvad järsud temperatuurimuutused või pikad külmaperioodid laastavalt. See aga ei tähenda, et akende avamine oleks talvel välistatud. Et soe ja seisev õhk on taimede jaoks üks suurimatest vaenlastest, tasub ka pakasega tuba tuulutada. Seda tehes tõsta taim korraks otsese tuuletõmbuse käest soojemasse kohta.