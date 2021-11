Pane paika eelarve

Enne kui hakkad oma unistuste kööki paberile joonistama, pane paika eelarve, ilma selleta pole mõtet planeerimise ja ammugi mitte remondiga alustada. Muidu võib juhtuda, et raha lõpeb poole peal otsa ja sa oled nii vanast kui ka uuest köögist ilma.

Remonditud köök peaks kestma palju aastaid ja kui esialgne eelarve näitab, et mitmed vajalikud muudatused jääksid köögis tegemata, on mõttekas kasutada remondilaenu, et see korraga ja mõistliku aja jooksul tehtud saaks.

Hinnapakkumisi köögimööblile tasub võtta mitmest kohast, nii võid kokku hoida sadu eurosid.