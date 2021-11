FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne magamistuba“ | Ajatu joonega magamistuba, mida täiendavad möödunud sajandi algusest pärit detailid

Konkursile pildid saatnud Eve kirjeldab, et igal asjal, mis on kunagi magamistuppa sattunud, on oma lugu. Magamistoa keskmes olev voodi on ühe toreda meistrimehe käte all valmistatud mitmest vanast voodiosast, mis on kokku kogutud erinevatelt vanakraamiturgudelt Prantsusmaal. Voodilt on maha kraabitud mitmed kihid roosat, helesinist või rohelist värvi. Vanade ja suursuguste voodite detailid on tänapäeva voodile omase suurusega raamile keevitatud.